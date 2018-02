Sada päeva enne Pyeongchangi taliolümpiamängude algust hõiskas Eesti Olümpiakomitee (EOK), et talvistel võistlustel tehakse Eesti spordi ajalugu. Nimelt pidime saama endale sportlase, kes osalenud nii suve- kui ka talimängudel.



Selleks pidi olema ujujana tuntust kogunud parasportlane Kardo Ploomipuu (ujumise pronks, 2008), kes pidi Pyeongchangis osalema suusasprindis. Täna, üheksa päeva enne Pyeongchangi paralümpia algust selgus aga nukker tõsiasi, et Eesti spordiajalugu jääb veel sündimata.



"Muidugi on mul kahju! Olen treeninud palju ja suutnud oma tugevused ujujana pöörata eelisteks murdmaasuusatajana, mis tõi mulle suvel kohapakkumise paraolümpiale," vahendab ERRi spordiportaal Kardo Ploomipuu sõnu.



Eesti Paralümpiakomitee peasekretäri Keit Jaanimägi sõnul on suusasprint üks keerukamaid alasid, mille tiitlivõistluseid on tavapärasest vähem, mis omakorda teeb nõudlikuks nii treening- ja võistlusplaani ettevalmistuse kui paindlikkuse hooaja sees, et tagada võistluste maht.



Jaanimägi sõnul oli Ploomipuu treening- ja võistlusplaani arvestatud võistlus, mille õnnestumine oleks andnud olulise võistlusmahu, kuid õigeaegse ja ammendava info puudumisel rahvusvaheliselt alaliidult jäi võistlusel osalemine paraku ära.



Kuigi Eesti spordi mõistes oleks Ploomipuu teinud ajalugu, siis maailma mastaabis on varasemalt nii suve- kui ka taliolümpial osalenud 138 sportlast. Viimastena lisandusid eksklusiivsesse nimekirja Nigeeria bobikelgutaja Seun Adigun (suveolümpial tõkkejooksja) ja Tonga suusataja Pita Taufatofua (suveolümpial taekwondo).



Pyeongchangi paraolümpiamängud peetakse 9.-18. märtsini. Eesti oli paralümpial viimati esindatud 2002. aastal, kui meie kelguhokikoondis saavutas kuuenda koha.