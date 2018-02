Brasiilia vutivõlur Neymar on oma karjääri jooksul palliplatsilt kogunud hulganisti tiitleid ning saanud oma nimele lademeis rekordeid, kuid tema müstiliseim statistilne saavutus on hoopis pärit mujalt.



Tõsi. 26aastane brasiillane saab eputada 222-miljoni-euro-mehe tiitliga. Lisaks on tema auhinnakapis Meistrite liiga kuld ning kolm Hispaania liiga võitjamedalit.



Samamoodi ei saa eitada fakti, et Sambamaa pallivõlur on tänavu 30 mänguga virutanud 28 väravat. Võimsad jalgpalliga seotud saavutused, kuid isegi Neymar mõistab, et kui maailmas on miskit, mis on vutist suurem, siis on see perekond.



Nimelt on PSG ründetuus kolm aastat järest 11. märtsil, samal ajal kui tema tiimikaaslased mängivad, ise kodus istunud. Mis selles siis nii erilist on? Juhtumisi on samal päeval tema õe Rafaella Beckrani sünnipäev.



Kui kahel esimesel aastal jäi brasiillasel kohtumine pidamata mängukeelu tõttu, siis mullu vaevas brasiilteda ast vigastus. Ka tänavu tõotab kevadkuu 11. päev mehel prii tulla, sest laupäeval vigastas ta oma jalga nii õnnetult, et väänas hüppeliigest ning sai pöialuusse mõra.



See, kas mängukeelud ja vigastused tegelikkuses ka tõele vastavad on igaühe enda otsustada, kuid Madridi Reali kapten Sergio Ramos sõnal novembris, et kui Hispaania kuninglik klubi tahaks kunagi Neymari osta, siis peaks nad talle ilmtingimata õe sünnipäeva vabaks andma.

FACT: Neymar will now have missed a game on 11th March for FOUR consecutive years:



❌ 14/15: Suspended

❌ 15/16: Suspended

❌ 16/17: Injury

❌ 17/18: Injury



...the same day as his sister's birthday. 🤔 pic.twitter.com/kMP6biMZwP — SPORF (@Sporf) February 27, 2018