Londoni Arsenali jalgpalliklubi hoog tänavuse aastanumbri sees pole olnud just muljetavaldav. Viimasest 12st kohtumisest on Arsene Wengeri hoolealused kaotanud kuus, kuid 21 aastat klubi eesotsas töötanud prantslane oma töö pärast ei muretse.



Kahurimehed, nii klubi kutsutakse, jäid laupäeval Inglismaa liigakarika finaalis 0:3 alla kõrgliiga liidrile Manchester Cityle. Homme ootab neid Premier League'i raames sama kohtumine ning täna toimunud pressikonverentsil uuriti Wengerilt ka tema töökoha kohta.



"Ma olen hämmingus, et te ikka veel neid küsimusi küsite," sõnas 1996. aastast Arsenali peatreenerina töötav prantslane. 68aastane taktikaguru sõlmis mullu mais kaheaastase lepingu ega kavatsegi sellest lahti öelda.



"Ma olen tervele maailmale ei öelnud, et oma lepingut austada," sõnas Wenger. "Mu töökoht on viimane asi, mille pärast hetkel muretsen. Praegu on minu ainukene eesmärk meeskond homseks kohtumiseks valmis saada."



"Alati ei ole võimalik mänge võita. Sel juhul peame kriitikast, mis praegu juba mängu üheks osaks on saanud, lihtsalt üle olema. Peame kiiresti järgmiseks kohtumiseks hakkama keskenduma ja seal oma vastuse andma."



Arsenal hoiab liigatabelis kuuendat positsiooni, jäädes ühe vähem peetud kohtumise juures Chelseast maha kaheksa punktiga. Viimane Meistrite liigasse viiv ehk neljas koht on kümne silma kaugusel.