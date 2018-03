"Tütreke, see noormees, kellega sa kavatsed abielluda, on orb," räägib ema. "Pealegi ta veel lonkab. Ära mine talle mehele."

"Aga emake, mulle polegi mingit iludust vaja," vastab tütar.

"Ma ei räägi sellest! Haletse vaest noormeest. Saatus on ta vastu niigi karm olnud."