Eesti laskesuusatreenerid murravad pead, kuidas asendada kogenud tegijaid. Kuigi Roland Lessing (39) ja Kauri Kõiv (34) pole kinnitanud, et lõpetavad selle hooajaga karjääri, siis millalgi see juhtub. Ent nagu näitavad esmaspäeval Otepääl alanud noorte ja juunioride MMi tulemused, siis mantlipärijaid napib.

Eesti noortekoondise ja Audentese Otepää filiaali treener Karel Viigipuu ei keeruta: laskesuusa järelkasvu seis on kehvavõitu ja eriti puudutab see kandepinda. Just väike kandepind on tema hinnangul põhjuseks, miks Eesti ei ole praegu ühtegi tipplaskesuusatajat.

„Mitu Eesti laskesuusatajat sõidab stabiilselt esikümnesse? Mitte ühtegi. Mitu jalgpallurit on maailmas läbi löönud? Üks, Ragnar Klavan. Mitu noort tegeleb Eestis laskesuusatamisega? Umbes 120. Aga mitu jalgpalliga? Põhimõtteliselt kõik ülejäänud. Minu nägemus on see, et andke igale laskesuusaklubile 20 kümneaastast hea koordinatsiooniga jalkapoissi ja hakkame tööle,“ räägib septembris ametipostile asunud Viigipuu. Tõsi, selline asjade käik jääb vaid unistuseks.

Pyeongchangi olümpiamängude järel on popp võrrelda end rootslastega. Meeste jälitussõidu hõbe Sebastian Samuelsson (20) ja naiste individuaali kuld Hanna Öberg (22) ei jõudnud tippu juhuslikult. Pikalt Rootsi koondisega seotud olnud sakslane Wolfgang Pichler valis aastaid tagasi välja 20 andekat neidu ja tiheda sisekonkurentsi abil tõusis näiteks Öberg rahvuskangelane.