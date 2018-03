Credit24 Meistriliigas kohtusid kolmapäeva õhtul Saaremaa VK ning Rakvere VK. Saaremaa sai oma põhiturniiri viimases kodumängus oma poolehoidjate rõõmuks 3:0 (29:27, 25:17, 25:19) võidu ja tõusis ühtlasi liigatabelis esikohale.

Urmas Tali juhendatav Saaremaa tegutses täna väga ühtlaselt, resultatiivseim oli 9 punktiga (+6) Rauno Tamme, neli meest panustas võitu 8 silma (Siim Põlluäär, Helar Jalg, Konstantin Riabuhha ja Hindrek Pulk). Meeskonna vastuvõtt oli 63,3%, rünnak 45,9%. Blokipunkte kogunes 9, serviässasid löödi 7 (vigu tehti 8), vahendab volley.ee.

Rakvere edukaim oli 11 punktiga (+2) Andris Õunpuu, Karl Maide arvele kogunes 10 punkti (-1). Rakvere vastuvõtuprotsendiks kujunes 65,2%, rünnakuid realiseeriti 38,7-protsendiliselt. Blokist ja servilt saadi sarnaselt vastasele vastavalt 9 ja 7 punkti (eksimusi kogunes samuti 7).

Saaremaa jahib jätkuvalt koos Pärnuga põhiturniiri esikohta, pärast tänast on Saaremaal pidada veel kaks kohtumist Lätis (RTU/Robežsardze ja Jelgava vastu), Pärnu kohtub Järvamaa ja Selver Tallinnaga. Punkte on Saaremaal nüüd 63 ja peetud on 24 kohtumist. Enne tänast mängu liidrikohal olnud Pärnul on peetud samuti 24 kohtumist ja punkte 62. Rakvere hoiab 45 punktiga jätkuvalt kuuendat positsiooni.

Põhiturniir lõpeb 11. märtsil ja seejärel jätkavad kaheksa paremat meeskonda play-offis võitlust karika nimel. Järgmised mängud peetakse sel laupäeval ja pühapäeval.