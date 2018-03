Meeste kõrgushüppes krooniti sisemaailmameistriks Venemaa sportlane Daniil Lõsenko, kes ületas kolmandal katsel 2.36.



Hõbeda sai kaela Londoni maailmameister ja Rio olümpiahõbe Mutaz Essa Barshim (2.33) ning pronksi sakslane Mateusz Przybylko (2.29).

He's done it!



With a third time clearance at 2.36m, Danil Lysenko is the world indoor high jump champion at the age of 20.



Next stop: Berlin 2018! #TheMoment is coming! pic.twitter.com/Gh7q7MqNGJ