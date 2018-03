Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi ja Brasiilia koondise suurim staar Neymar läheb selle nädala lõpus pöialuumõraga operatsioonile, teatas PSG. Operatsioon tehakse Brasiilias.

PSG peatreener Unai Emery avaldas nädala alguses lootust, et ründaja võib operatsioonist pääseda ja platsile naasta juba järgmisel nädalal Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordukohtumises Madridi Realiga. Neymari kaaskond, sealhulgas tema isa, olid aga kindlalt operatsiooni poolt.

Neymari mängupausi pikkus pole veel täpselt teada, aga varasemaid näiteid arvesse võttes võib arvata, et see on umbes kaks kuud. See annab lootust, et juuni keskel Venemaal algavaks MM-finaalturniiriks on brasiillane taas vormis. Brasiilia koondise arsti Rodrigo Lasmari sõnul võib taastumine kest kuni kolm kuud ja sel juhul teda klubihooajal enam mängimas ei näe.

Neymar vigastas jalga nädalavahetusel Marseille' vastu ja tal avastati pöialuus mõra. Lisaks venitas ta hüppeliigest.