Rapla korvpallimeeskond kaotas Balti liiga veerandfinaali avakohtumises kodus Tartu Ülikoolile 67:73 ja peab teisipäeval võõrsil tartlasi võitma vähemalt seitsme punktiga.

Rapla kogenuim mängija, aastaid Tartu särki kandnud Gert Dorbek ütles pärast kohtumist Rapla Facebooki-lehele, et kaotus oleks võinud olla isegi suurem. "Mängu järgi vaatamata ja puusalt öeldes, siis tundub, et võime ainult kuuepunktilise kaotuse üle õnnelikud olla. Kurb, et eksisime nende asjade vastu, millega olime trennis palju tegelenud ja kokku leppinud," rääkis ta.

"Aga kui oleks miinus 15 olnud, siis oleks sellise formaadi puhul juba väga raske olnud. Kuus või neli punkti, ega seal suurt vahet ei ole. Loomulikult on parem plussis olla, aga jätsime endale variandi," lisas Dorbek.