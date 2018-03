Nii Eesti kui ka Läti korvpalliliigas kaasa lööv Valga-Valka alistas Läti meistrisarjas võõrsil Läti Ülikooli 89:77.

Piirilinna esinduse resultatiivseim oli Egert Haller 18 punktiga, Rain Raadik lisas 16 punkti ja 5 lauapalli. Vastastele tõi Renars Birkans 20 silma.

Valga on nüüd seitsmendana 3 võitu ja 8 kaotust, võiduprotsendiks teeb see 27,3. Kuuendat ehk viimast play-off'i viivat kohta hoiab Jekabpils 7 võidu ja 16 kaotusega (võiduprotsent 30,4). Järgmisel kolmapäeval kohtuvad omavahel just Valga ja Jekabpils, matš peetakse Valgas.

Läti Ülikool on 5 võidu ja 16 kaotusega kaheksas.

Eesti liigas on Valga pärast tulist algust vajunud neljandale kohale (10 võitu, 9 kaotust).