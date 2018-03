G4S Noorteliiga Alexela Korvpalli Meistriliiga võistkonna tagaliinist võib leida kaks kiiret ning energilist mängijat, kes mõlemad kannavad selja peal nime Pehka. Tegemist on kunagise koondislase Rauno Pehka poegade Ron Arnari ja Ran Andrega, kes mõlemad näevad Audentese spordikoolis igapäevaselt vaeva, et isa jälgedes korvpalluri amet selgeks saada.



Kui 19aastane ja ametlike paberite järgi 188 cm pikkune Ron Arnar õpib 12. klassis ning peab pärast tänavust hooaega tegema otsustava sammu meeste korvpalli, siis sentimeetri võrra pikem 16aastane Ran Andre alustas tänavu keskkooli ning saab Audenteses veel oma oskusi lihvida.



Kuigi noormeeste näol on tegemist profikorvpalluri poegadega, alustasid nad hoopis ujumistrennist ning korvpallist väga ei huvitunud. Isa mängimisest tipptasemel poistel mälupilti polegi, kuid Ran Andre sõnul on mõnda hilisemat esitust siiski nähtud.

„Minu teadvusesse tuli korvpall alles 2. klassis. Kui isa mängis, siis me olime küll saalis, aga jooksime ringi ja mängisime kulli. Seetõttu pandi meid alguses üldse ujuma ja ma käisin mitu aastat veel paralleelselt kahes trennis,“ meenutab Ron Arnar.



„Mingil hetkel pidime tegema otsuse ning valisime korvpalli. Mina ei leidnud ujumisest sellist emotsionaalsust nagu palliplatsilt. Rahmeldasid seal vees ja jälgisid ainult basseini põhjas seda ühte joont. Selge tõmme oli korvpalli poole,“ lisab vendadest noorem.



Kuigi Ron Arnar on kuulunud nii erinevatesse Eesti noortekoondistesse kui on mänguaega teeninud ka meistriliigas, pole ta veel profikorvpalli kasuks otsustanud. „Ma ütlen ausalt, et ega ma senini päris kindel ei ole, mida ma tulevikult tahan. Võtan praegu päev korraga ning lihvin pidevalt oma oskusi,“ arutleb ta.

Ran Andre loodab, et tulevikus on toob ta leiva lauale tänu armastatud sportmängule: „Kunagi ei tea, mida elu toob. Ma tõesti loodan, et tulevikus läheb nii, et mu töö on seotud korvpalliga. Ma olen väikesest saadik olnud unistaja tüüpi, aga üks asi on unistamine ja teine on eesmärgid. Eesmärgid on mul seatud ühte päeva, et anda maksimum endast igas trennis. Kui ma teen seda iga päev, siis ma jõuan oma võimete piirini.“

Mõlemad noormehed käivad Audentese spordikoolis, kus täistuuridel tuleb tegeleda nii õppimise kui ka korvpalliga. Ron Arnari sõnul on spordikooli süsteem kasvatanud tema rutiinitaluvust: „Kui suudad käia hommikul trennis, päeval koolis ja õhtul uuesti trennis ning seda aasta otsa... see pole üldse kerge.“



Tema arvates aitab Audentes neil areneda ka inimesena, sest erinevate mängudele väljasõitude tõttu tuleb lihvida oma diplomaatiaoskuseid ning õpetajatega asjad kokku leppida. Ran Andre jätkab: „Kui on head hinded, siis probleeme siin majas ei tohiks tekkida.“



Kui küsida, kuidas vendadel koolis läheb, siis poetatakse tagasihoidlikult, et „hinded on okeid“ ja „päris hästi läheb“. Edasi uurides selgub, et Ron Arnaril on õhus veel võimalus keskkool kuldmedaliga lõpetada ning 10. klassis käival Ran Andrel on silme ees sama siht.



Kogenud noormängijad



Ron Arnaril on käsil juba neljas hooaeg Alexela Korvpalli Meistriliigas ning kõik need aastad on ta esindanud Audentese noortevõistkonda, mis praegu kannab nime G4S Noorteliiga. Ran Andre on kõrgliigataset maitsmas teist aastat. Küsimuse peale, kas Audentese noortetiimi meistriliigas mängitamine on õige samm või tekitab see pidevate kaotuste tõttu probleeme, annavad vennad veidi erinevad vastused.



„Mina arvan, et meistriliiga on suurepärane karastus noortele meestele. Praegu otseselt ehk tulemust pole näha, aga suuremat tulevikuplaani vaadates on see väga hea. Ja ega me ju meistriliiga mängudele kaotama ei lähe, ikka iga kord täiega peale,“ on Ran Andre nooruse uljusest selle võimaluse poolt.



Ron Arnari seisukohta varjutab see, et nelja aastaga on tal kõrgliigas kogunenud vaid üks võit ja umbes 70 kaotust: „Ma ütlen ausalt: mentaalselt ikka sööb täiega, et meistriliiga mängule minnes sa juba tead, et šansse sisuliselt ei ole. Arengule muidugi aitab see tase kaasa ja ilma meistriliigata ma saaks maksimaalselt 30 mängu aastas, mis mulle oleks selgelt liiga vähe.“



Küll arvab ta, et Noorteliiga vastu on vastastel keeruline häälestada. „Meenub mitmeid juhuseid, kus on tuldud poolkõvalt meiega mängima ja ära on mindud vigastusega. Teinekord on teistel klubidel ka sellist lihtsamat mängu vaja, et uusi mängijaid katsetada või vigastusest mehi tagasi tuua,“ lisab Ron Arnar.



Samuti toob ta mängu ka egode küsimuse: „Mõtle, kui sa oled selline vanem mees ja oled juba meistriliiga tasemel kaua mänginud ja tuleb mingi Rani sugune 10. klassi naga ja viskab sulle 20 punkti. See lõpuks läheb neile meestele ikka ego pihta.“



Vendade sõnul ongi tihti tunda, et avapoolajal suudetakse kõrgliigaklubidega võrdselt mängida, kuid pärast poolajapausilt tulemist on vastased palju rohkem keskendunud ja vajutavad sisse uue käigu.



„Me peaks tegelikult nendeks hetkedeks paremini valmis olema. Kui vastased lähevad agressiivsemaks, siis on see tegelikult ideaalne võimalus neid üle mängida. Võiduvõimalus meil on nagu on, aga olen väga rahul mänguga, kui vastaste treener hoiab peast kinni või on närvis ja sõimab oma mehi - see on nagu muusika,“ ütleb Ron Arnar.