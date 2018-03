Eesti võrkpalli rahvusmeeskond ja rahvusnaiskond peavad European Golden League´i ja Silver League´i kodumängud Rakveres. Ajakava on planeeritud nii, et mõlema koondise mängud toimuvad ühel päeval. Paigas on ka Euroopa meistrivõistluste valikmängude ajakava.

Ajakava: 20.05 Kosovo-Eesti, 23.05 Eesti-Šveits, 26.05 Eesti-Rootsi, 30.05 Rootsi-Eesti, 03.06 Šveits-Eesti, 06.06 Eesti-Kosovo

B-alagrupp: Albaania, Austria, Iisrael, Gruusia.

Rahvusmeeskond osaleb European Golden League´is, kus alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis. Võitja pääseb üleminekumängudele, et võidelda koha eest FIVB Volleyball Nations League´i. Eesti alagrupivastased on Belgia, Slovakkia ja Rootsi.

Meeste Golden League

A-alagrupp: Belgia, Eesti, Slovakkia, Rootsi

Ajakava: 20.05 Slovakkia-Eesti, 23.05 Eesti-Belgia, 26.05 Eesti-Rootsi, 30.05 Rootsi-Eesti, 03.06 Belgia-Eesti, 06.06 Eesti-Slovakkia

B-alagrupp: Sloveenia, Holland, Türgi, Ukraina

C-alagrupp: Soome, Tšehhi, Portugal, Hispaania

Rakveres pidas rahvusmeeskond ka 2016. aasta Euroopa liiga mängud. Mehed on sel suvel seal ka pikemalt laagris. Meeste koondise mänedžeri Robin Ristmäe sõnul on Rakvere igati loogiline valik. „Rakvere on laagriks ja mängudeks mugav koht, millega mängijad harjunud on. Sissetöötatud kord ja head koostööpartnerid teevad ka pikema laagriperioodi mugavaks,“ sõnas Ristmäe. „Kahe koondise mängude samale päevale sobitamine on üksjagu keeruline, ent kindlasti võrkpallisõpradele hea võimalus näha mõlemat koondist mängimas. Loodan, et see loob võimsa atmosfääri,“ lisas Ristmäe.

Eesti koondiste Euroopa liiga kodumängud Rakveres:

23. mail: mehed Eesti - Belgia; naised Eesti - Šveits

26. mail: mehed Eesti - Rootsi; naised Eesti - Rootsi

6. juunil: mehed Eesti - Slovakkia; naised Eesti - Kosovo