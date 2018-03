Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistluste neljandal võistluspäeval on kavas juunioride tavadistantsid. Naisjuunioride 12,5 km individuaaldistantsi maailmameistriks krooniti poolatar Kamila Zuk.



Tiirudes kahel korral eksinud poolatar läbis distantsi ajaga 41:36,1 (1+1+0+0). Hõbemedali võitis liidrile 3 minutit ja 4,7 sekundit kaotanud ukrainlanna Anna Kryvonos (0+1+1+0). Pronksmedali sai kaela aga Venemaa koondise esindaja Irina Kazakevich (+3.20,0; 2+1+0+0).



“Tunne on lihtsalt suurepärane,” lausus värske juunioride maailmameister. “Minu esimene tiitlivõistluste medal ja kohe kuldne. Mul ei ole lihtsalt sõnu,” ei varjanud Zuk oma rõõmu. Millised ootused on neiul aga järgnevateks startideks? “Tänane medal paneb mulle kindlasti veidi lisapingeid, kuid ma annan endast alati parima, eks näis,” lausus 20-aastane neiu.



Eestlannadest oli parim Mari Uha, kes lõpetas 60. positsioonil (+14.11,4; 4+2+0+5). Anneliis Viilukas täna 64. (+16.01,2; 4+2+2+2), Alina Botstarjova 66. (+17.03,6; 1+2+3+3) ning Miia Utsal 68. (+18.04,4; 1+2+2+3).



Kell 15.00 antakse start meesjuunioride 15 km individuaaldistantsile. Eestlasi on rajal neli: Jüri Uha, Jürgen Koll, Marten Aolaid ja Joosep Perv.