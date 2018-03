Venemaa olümpiasportlased võistlesid Lõuna-Koreas neutraalse lipu all (Olümpiasportlased Venemaalt ehk OAR). Kuigi meie idanaabritele olid kehtestatud Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poolt mitmed reeglid, siis vähemalt ühest neist astusid nad üle.

Nimelt polnud Venemaa sportlastele Pyeongchangis lubatud mingisugune rahvussümboolika, alustades oma lipust, lõpetades hümniga. Kuid just viimasega patustasid Venemaa hokimehed peale kullavõitu. Autasustamise ajal võtsid nad omavoliliselt viisijupi üles ja hakkasid Venemaa hümni lõõritama. ROKi poolt siiski sanktsioone ei järgnenud.

Täna peetud aastakõnes peatus hokikoondisel ka Venemaa president Vladimir Putin. "Kuulsin teid hümni laulmas. Aitäh teile, et te austate oma kodumaad ja et olete seda terve elu jooksul hoolikalt hoidnud. Miljonid inimesed tähistavad seda võitu täpselt samamoodi nagu teie," rääkis ta uudisteagentuur TASSi vahendusel.

Vladimir Putin kõnet pidamas. (YURI KADOBNOV)

"Teised sportlased ütlesid enne olümpiat, et Venemaalt on palju asju ära võetud. Õigus on neil, kes ütlevad, et inimestelt saab ära võtta kõike peale hinge ja iseloomu. Te tõestasite seda taas oma esitusega. Te tegite meid uhkeks," lisas Putin.