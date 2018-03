Käivad jutud, et tema vorm võib olla koguni nii võimas, et ohtu satub ka Eatoni maailmarekord (6645). Sel aastal uuendas Mayer isiklikke tippmarke 60 m tõkkejooksus (7,79) ja teivashüppes (5.60).

Uibo: olen ühes tükis

Kaardid on pakis mõnusalt segamini. Kui siia lisada ka seitsmevõistluse kahe võistluspäevaga kaasas käiv üllatuste, katkestamiste ja vigastuste faktor, siis kindlasti ei saa öelda, et Uibo ei võitle medali nimel, loodame vastupidist! Põlva mehe senine tippmark on 6044, aga mehe lõplik potentsiaal selles numbris ei kajastu.

Maicel Uibo 2015. aasta Pekingi MMil. (ADRIAN DENNIS)

Ookeani taga resideeruv Uibo ise jõudis ilma probleemideta USAst Birminghami, kuid keerulisema retke läbisid tema teibad. Täna päeval tuli siiski rõõmusõnum, et ka kapriissed hüppevahendid jõudsid Inglismaale ning alustasid retke Londonist West Midlandsi suunas.

25aastane sportlane on enda sõnul heas vormis ja kõige suuremat rõõmu valmistab tõsiasi, et praegu puuduvad tõsisemad vigastused. „Ettevalmistus on hästi kulgenud. Eelmised sisehooajad on kõik päris nutuselt läinud ja põhirõõm tuleb praegu lihtsalt sellest, et olen ühes tükis. Vahelduseks on see ikka väga mõnus seis,“ rääkis ta Õhtulehele.

Motivatsiooni jagub Uibol rohkem kui küllaga. Tema senine parim tiitlivõistluste tulemus pärineb 2015. aasta Pekingi MMilt, kus ta lõpetas kümnendana. Rio olümpial sai Uibo kuulitõukes nulli, mullu katkestas ta vigastuse tõttu nii Belgradi sise-EMi kui Londoni MMi. Sportlikku viha tekitas eelmine aasta temas kindlasti.

Maicel ei salga kõrgeid ambitsioone: ta tahab võidelda medali eest, alati! Ebaõnnestumised jäägu minevikku. „Arvan, et pean asjale niimoodi lähenema. Kui sellised mõtted peast ära lähevad, siis oleks ilmselt aeg karjäär lõpetada. Seni, kuni niimoodi mõtlemisega jätkan, on asjal idee.“

Maicel Uibo 2016. aasta Rio olümpial. (FRANCK FIFE)

***

Ajakava:

Reedel: kell 12.00 60 m, 12.40 kaugushüpe, 14.00 kuulitõuge, 21.45 kõrgushüpe

Laupäev: 12.00 60 m tõkkejooks, 13.05 teivashüpe, 21.50 1000 m

***

Maicel Uibo

25aastane

Seitsmevõistluse isiklik rekord 6044

2013 aasta Moskva MMi 19. koht (7850)

2015 aasta Pekingi MMi 10. koht (8245)

2016 aasta Rio olümpia 24. koht (7170)

2017 aasta Belgradi sise-EMil katkestas