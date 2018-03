Laupäeval algava jalgpalli Eesti meistriliiga neli kohtumist peetakse talviste ilmastikutingimuste tõttu Tallinnas, EJLi jalgpallihallis, kuid FC Kuressaare mäng Narva Transiga toimub praeguste plaanide kohaselt Kuressaare kunstmurustaadionil. Otsusega pole rahul Narva Transi peatreener Adjam Kuzjajev, kelle sõnul on säärastes tingimustes mängimine asjatult ohtlik.

"Mängijad peavad mängima väga rasketes tingimustes. Millist jalgpalli saavad meeskonnad sellise ilmaga mängida?" küsis ta rus.err.ee-le antud usutluses retootiliselt, vahendas ERRi spordiportaal.

"Kummaline, et peame suvel, kui platsid on heas seisukorras, niivõrd pika pausi," imestas Kuzjajev, et meistriliiga pannakse juunis ja juulis Venemaal peetava MMi ajaks seisma, sest Eesti koondis ju MMil ei mängi.