Otepääl jätkuvatel laskesuusatamise noorte ja juunioride MMil võitis meesjuunioride 15 km individuaaldistantsi Venemaa esindaja Igor Malinovski, kes tuli teisipäeval Venemaa juunioride koondisega kullale ka teatesõidus.

Kolm trahviminutit kogunud Malinovski edestas 19,4 sekundiga samuti kolm eksimust teinud norralast Sturla Holm Lägreidi ja 23 sekundiga koondisekaaslast Said Karimulla Khalilit (2 trahviminutit).



Kulla võitnud Malinovskii jääb oma tänase esitusega igati rahule. “Treenerid karjusid mulle rajal, et kõik on minu endi kätes, see pani pingutama,” lausus 20-aastane noormees. “Viimane ring oli väga raske, kuid sain raja ääres ergutanud treeneritelt palju jõudu, nendeta poleks ma täna siin,” jätkus Malinovskiil oma tiimile palju kiidusõnu.



Tänase tulemuse üle oli õnnelik ka hõbedale sõitnud norralane Sturla Holm Laegreid. “Startisin üsna võistluse alguses, numbri alt 12 ja ei osanud medaliheitlusest sel hetkel mõeldagi,” rääkis noormees. “Tegin oma sõitu ning olen hõbeda üle väga õnnelik,” lisas ta

Eestlasi oli stardis neli. Jüri Uha sai 50. koha (5, +6.46,0), Jürgen Koll oli 51. (6, +6.47,0), Marten Aolaid lõpetas 65. positsioonil (7, +9.04,6) ja Joosep Perv sai 85 juuniori konkurentsis 70. koha (6, +10.32,2).

Homme on Otepääl kavas noorteklassi sprindid.