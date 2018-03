Nõmme Unitedi lootustandev väravavaht Karl Jakob Hein (15) käis sel nädalal Inglismaa suurima jalgpalliklubi Manchester Unitedi juures katsetel. Koos puurilukuga käis tippvutimaailma telgitagustega tutvumas ka Nõmme Unitedi esindusmeeskonna peatreeer Martin Klasen.



Tõelise tippklubi treeningkompleksi ning -protsessiga tutvumine oli mõlema mehe jaoks väärt kogemust ning Klasen ei häbene öelda, et halli uksest sisse jalutades vajus suu lihtsalt lahti. "Minu jaoks oli see väga eriline kogemus," tunnistab väikesest saadik Unitedit fännanud Klasen ausalt.



Pühapäeval Inglismaale jõudnud duo suhtles peamiselt Manchesteri noortetreenerite ning -mängijatega. Külastuskäigu ainsaks tõrvatilgaks meepotis oli ajastus. Nimelt madistas United nädalavahetusel Chelseaga, mistõttu Jose Mourinho otsustas oma hoolealustele kolm vaba päeva anda.



Seega jäid suured staarid nägemata, kuid kogu reisi juures oli pigem tegemist iluveaga. "Peamiselt käisime ringi noorteakadeemias, kuid saime käia ka peamajas, kus on jõusaalid ja esindusmeeskonna ruumid," sõnas Klasen.



Kui juhendaja jälgis tegevust peamiselt platsi kõrvalt siis Hein oli kogu aeg ise aktsioonis. "Temal oli iga päev kaks trenni. Põhiliselt treenis ta U18 võistkonnaga, olles seal kõige noorem. Päevas oli üks trenn väljakul ja teine jõusaalis," selgitas Klasen.



Heina jaoks oli tegemist juba kolmanda lennureisiga Inglismaa kõrgliiga meeskonna juurde. Jaanuaris ning veebruaris väisas noor kollikipper ka Brighton & Hove Albioni ning Londoni Arsenali treeninguid. Korra tuleb aga teekond veel ette võtta, sest nädala pärast ootab puurilukku ees neljas trial järgmise Premier League'i klubi juures.



Enne Manchesteri lendamist oli noor puurilukk ka nädal aega haige ega osalenud palaviku tõttu Nõmme trennides. "Õnneks palavik taandus ja siin olles segas ainult nohu natukene. Trennid teda ära ei tapnud, aga väsitavad olid kindlasti. U18 võistkonnaga alla kahe tunni väljaku peal ei viibitud," selgitas Klasen.



Küll leiab Nõmme Unitedi peatreener, et noor eestlane on ennast Inglismaal väga heast küljest näidanud. "Tahtsime talle näidata, milline see tippjalgpalli maailma on ja praegu võib küll öelda, et Karlil on väga-väga hästi läinud."



Peagi 16aastaseks saav Hein on senini peamiselt kaitsnud Nõmme Unitedi U17 meeskonna väravat, kuid tulevasest hooajast võib teda Esiliiga B-s ka esindusmeeskonna väravasuul näha.