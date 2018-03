Pyeonchangi taliolümpial positiivse dopinguproovi andnud Aleksander Krušelnitski tulevik on endiselt lahtine. Mees jäi küll juba ilma koos abikaasa Anastassia Brõzgalovaga curlingu segapaarismängus võidetud pronksmedalist, kuid ametlikku karistust talle veel määratud pole.



Venemaa curlinguföderatsioon alustas selle nädala alguses uurimist, et tuua valgust Krušelnitski dopingujuhtumile. Mitmed inimesed sportlase ümber on jätkuvalt veendunud, et sportlane võttis dopingut kogemata või koguni sabotaaži tulemusena.



"Kinnitan teile kõigile, et pole kunagi ühtegi keelatud ainet kasutanud. Meldooniumi osas antud positiivne dopinguproov šokeeris nii mind kui ka Anastassiat [Brõzgalovat]. See on väga suur löök mu mainele ja karjäärile. On ilmselge, et ainult meeleheitel sportlane kasutaks olümpiamängude eel, kui kontroll on kordades karmim, mõnda keelatud ainet," sõnas venelane Pyeongchangi mängude aegu.



Praeguseks on mees esialgsest pettumusest üle saanud ning tõotab nelja aasta pärast Pekingis taas areenil olla. "Jah, see šokeeris meid, kuid jätkame treenimisega ning tõestame järgmisel olümpial, et see oli naeruväärne juhtum," sõnas Krušielnitski kodumaa meediale.



"Näitasime väga head taset ning võitsime ka medali, kuid see võeti meilt ära. Tahame taas olümpialt osa võtta, kui selline võimalus tekkib," lisas ta.

Kuigi ametlikku karistust Krušelnitskile veel määratud pole, jääb ta kindlasti eemale märtsi keskel toimuvast curlingu MMist. Abikaasa Anastassia Brõzgalovale anti suurvõistluse eel võimalus mõne teise partneriga tiitlivõistlusele minna, kuid naine otsustas abikaasale ikkagi truuks jääda.



"Jah, mulle tõesti tehti pakkumisi uue partneriga MMile minna, kuid see poleks olnud aus nende paaride suhtes, kes terve aasta jooksul on üheskoos vaeva näinud ning tiitlivõistluste pileti ise välja teeninud. Pealegi, maailmas pole ühtegi sellist partnerit nagu minu mees," sõnas Brõzgalova.