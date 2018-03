Jalgrattamaailma mainekaim velotuur Tour de France kaalub tõsiselt poodiumimodellide ehk musitüdrukute traditsiooni lõetamist.



Traditsiooniliselt on etapivõitjad saanud igal aasta lilletseremoonial koos kaunitaridega poseerida, kuid suurtuuri korraldajad kaaluvad Vormel-1 sarja eeskujul modellidest loobumist.



Väljaande The Times sõnul on Prantsusmaa velotuuri korraldajad pidamas pikki kõnelusi, kus on arutelu all ka kaunitaridest loobumine. Kui selline otsus tõesti vastu võtakse, saab Tour de France'st Vuelta järel teine suurtuur, kes modellidest loobunud.