Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) president Sir Craig Reedie andis mõista, et tema oleks eelistanud, kui Venemaa olümpiakeeld oleks kauem kestnud.



"Minu isiklik arvamus on, et see keeluperiood oleks võinud veidi pikem olla," tunnistas Reedie. "See oleks andnud minule ja WADAle rohkem aega, et Venemaa Antidopingu Agentuuri (RUSADA) sõnekuulelikumaks muuta."



"Praegu nad seda pole, kuid kokkuvõttes on see Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsus ja nemad otsustasid Venemaa Olümpiakomitee liikmelisuse taastada," jätkas ta.