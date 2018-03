Kui Eesti noormeeste tegemistest USA üliõpilaskorvpalliliigades on enamik eestlasi juba harjunud lugema, siis viimasel ajal on endast kõnelema pannud ka meie nõrgema soo esindaja Kadri-Ann Lass.



Nimelt valiti oma koduülikoolis blokikuninganna tiitlit kandev eestlanna Atlantic 10 konverentsis sümboolsesse kaitseviisikusse.



Jaanuaris kirjutas neiu end Pittsburghis asuva kõrgkooli ajalooalmanahhi, kui temast sai Duquesne'i läbi aegade edukaim visete blokeerija. Tänavusel hooajal on eestlanna blokeerinud kokku 93 viset, millega jagab kogu liiga arvestuses hetkel neljandat kohta.



Oma debüüthooajal blokeeris eestlanna 64 vastaste viset.



Lisaks eestlannale leidsid Duquesne'i naistest äramärkimist veel Chassidy Omogrosso ja Julijana Vojinovic, kes valiti vastavalt konverentsi sümboolsesse esiviisikusse ning teise viisikusse.