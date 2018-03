Korduvalt Eesti aasta treeneriks nomineeritud Igor Tšikinjov lahkus Eesti epeemeeskonna peatreeneri positsioonilt ja asub juhendama usbekke.

Usbekistani vehklemisliit teatas täna oma koduleheküljel, et Tšikinjov asub nende koondise peatreeneriks, vahendab ERRi spordiportaal. Ta hakkab sportlasi ette valmistama 2020. aasta Tokyo olümpiamängudeks ja paralümpiaks.



Eesti vehklemisliidu peasekretär Olga Truuse kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile, et Tšikinjov on esitanud lahkumisavalduse ja alates 1. märtsist sel positsioonil ei jätka.



56-aastane Tšikinjov töötas aastatel 2003-2012 Rootsi koondise peatreeneri kohal ja asus Eesti epeemeeskonna vanemtreeneriks viis aastat tagasi.