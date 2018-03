Ta käis viivuks ka korvpallitrennis, kuid pärast ainukest korda öeldi, et ära enam tule. Ei tulnudki. Praegu on mehel sellest veidi kahju, sest see oleks andnud talle vutikarjääriks vajalikku mitmekülgsust. Samas ei tundnud ta kordagi, et tahaks tegeleda millegi muu kui jalgpalliga. Vaid teismeeas hülgas paariks aastaks ala.

Pelle on peaaegu kogu elu armastatud spordialaga veetnud. Kuue-seitsmeselt läks ta Kehtnasse trenni, kus teda juhendas heledat teksatagi ning teksapükse kandnud Margus Luts. Pidi olemas võimas vaatepilt, sest see on Pohlakule siiani mällu sööbinud.

FC Flora president Pelle Pohlak (29) on jalgpalli sees sirgunud. Seda reedab juba perenimigi. Millised on mehe esimesed vutimälestused? Mida arvab ta sellest, et teda peetakse põliseks saarlaseks (kuigi asi on sellest kaugel)? Mitu vesti tal kodus on? Õhtulehe jalgpallisaade "Kolmas poolaeg" andis vastuseid.

Sellest hoolimata jõudis ta Eesti meistriliiga tasemele ning esindas Kuressaaret püramiidi tipus portaali Transfermarket andmetel lausa 110 korral, samuti on ta olnud klubi peatreener. Arvestades, et tema isa seotakse tugevalt Saaremaaga, pole imestada, et Pellest on jäänud mulje kui põlisest saarlasest.

„Seda on alati väga naljakas kuulda,“ muigas ta. „Üks tuttav just ütles, et ma olen tugev saare mees. Mul ei ole Saaremaal ühtegi sugulast! Hiiumaal on hoopis. Kui mingi periood oli Kuressaares üsna vähe saarlasi võistkonnas, siis tribüüni peal vanemad saare mehed rääkisid, et täna on ainult kolm saarlast põhis – (Amor) Luup, (Elari) Valmas ning Pohlak!“

Läks kooli, et võita

Tegelikult kasvas ta üles Harjumaal Kose vallas Tuhala metsade vahel. Seetõttu arvas ta kuni kuuenda eluaastani, et õed-vennad ning naabritüdrukud on ainsad lapsed maailmas! Nagu teised Pohlaku pere võsukesed, omandas ka Pelle koolitarkuseid kodus. Vähemalt haridustee alguses.

„Mina läksin ajaliselt esimesena kooli,“ sõnas ta. „Vend läks seitsmendasse klassi, õde viiendasse, mina kolmandasse. Ma olen terve elu tahtnud kõiges kõigiga võistelda ja kuna õde läks 7. oktoobril balletikooli, siis mina astusin päev varem Oru põhikooli uksest sisse ja ütlesin, et tulen kooli. Ma võitsin!“

Aivar Pohlak koos tütre Anni Rahulaga presidendi vastuvõtul. (Erlend Štaub)

Enne seda käis ta koolimajas kaks korda nädalas kaks tundi. Kuna naabrinaine oli õpetaja, külastati ka teda.

„Meil anti vabalt otsustada, et lähed kooli siis, kui tahad. See oli nagu lapsepõlve pikendamine, ei näinud selles midagi halba,“ kommenteeris Pelle koduõpet.

Raske oleks väita, et see oleks midagi pärssinud. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab Pohlak varsti Tallinna ülikoolist kehakultuuri magistrikraadi. Kehalise kasvatuse õpetajaks ta siiski (veel) ei plaani hakata. Kuigi Oru põhikool, kus ta ka jalgpallitrenne annab, vahepeal ikkagi uurib ja puurib.

Probleemid inimeste peades

Kuid ta on oma praeguse ametiga üdini rahul. Kui ta FC Flora presidendiks sai, küsisid inimesed, kas see on ikkagi õige, et isa oma tööposti lihtsalt niimoodi pojale annab. Aga Flora eesmärgiks ongi olla pereklubi.

„Mina ütleks, et need probleemid on ainult inimeste peas,“ tõdes Pohlak. „Kui ise tead, et teed õiget asja, siis selliseid probleeme ei eksisteeri. Mul sündis eelmise aasta jaanuaris poeg ja esimene küsimus sõbra poolt oli, et kas uus president on sündinud? Klubi peakski olema suurem kui iga inimene. Kui mina kunagi ära kaon, siis on järgmine inimene olemas. Meie puhul perekonna seest, teistel siis keegi teine, kes edasi veaks. Et ei oleks nii, et kaob huvi ära ja sellega ka klubi.“

Kuid klubi pärandamine võsukesele pole ainus asi, millega Aivar Pohlak aegade jooksul vutisõprade (ja ka meedia) hambusse on jäänud. Pelle tõdeb, et kuni 16eluaastani häiris see teda päris palju. Ta käis isegi oma nime alt Soccerneti foorumis kommenteerimas ja vastu vaidlemas, kuid see tekitas kisa ja kära veel juurdegi. Kui ta oli noorem, siis suhtuti temasse murulgi teistmoodi.

„Tihtipeale Kose, ka Kuressaare ja duubli Sörve särgis mängides solvati vastasmängija poolt mu isa,“ jutustas Pelle. „Löödi küünarnukiga ja öeldi, et see on isa eest. Sel hetkel mõtlesin, kust see tuleb ja kuidas see üldse võimalik on? Tänasel päeval on natuke kahju, tahaks teada, mis neist toredatest pereisadest saanud on, kes tollal nii käitusid? Kas neil on ka häbi või oli see mingi suvaline emotsionaalne purse, sest võib-olla ei osatud ise nii hästi mängida?“

Ja lõpetuseks kõige tähtsam – kas Pelle on isa eeskujul samuti suur vestientusiast?

„Võib-olla üks tavaline puuvillast vest on kodus, mida kandsin viimati gümnaasiumis ehk 10-11 aastat tagasi,“ meenutas Pohlak.

Pohlak: ma ei näe mängijate lahkumises suurt traagikat

FC Florale on tänavune hooaeg juba alanud – Eesti riigi sajanda sünnipäeva eelõhtul kaotati superkarikafinaalis penaltiseeria järel igipõlisele rivaalile Levadiale. Nädalavahetusel saab aga stardipaugu järjekordne meistriliiga aasta. Florat ootab jalgpalliliidu sisehallis avavoorus (tegelikult teine voor, sest esimene lükati edasi) Viljandi Tulevik.

Võrreldes mullusega on Floral muutuseid kamaluga. Välismaale on lahkunud tähtmängijad Rauno Sappinen, Brent Lepistu ning Joonas Tamm. Kogenud hollandlase Arno Pijpersi asemel juhib vägesid 30aastane Jürgen Henn, kelle jaoks on see esimene töö Premium liiga klubi peatreenerina.