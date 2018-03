Omamoodi vahva lugu on see, et Birminghamis sajab lund aina juurde. Just äsja rääkis üks kohalik härra, et viimase kümne aasta jooksul on tegemist teise lumesajuga, aga seekordne teeb eelmisele pika puuga ära.

Kohalikku ajakirjandust lugedes selgub, et rongid seisavad, lennud jäävad ära, koolid on kinni jne. Ilmateade annab samal ajal teada, et lund tuleb juurde! Kergejõustik saabus Inglismaa suuruselt teise linna igati huvitaval ajal.

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)

Birminghami tänavad mattuvad lume alla. (Kaarel Täll)