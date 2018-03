Autoralli MM-sari jätkub juba tuleval nädalal Mehhikos, kõrges mängus on mõistagi ka Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Eelmisel nädalal käis Toyota meeskond vormi testimas ja järgmiseks etapiks valmistumas Hispaanias. Nüüd avaldati sellest väike kokkuvõttev video, kus oma mõtetest räägib ka Tänak.

"Mehhiko on jällegi väga eriline paik. Sõidetakse väga kõrgel, nii et hapniku pole nii palju kui mujal. See muudab elu raskeks nii meile kui ka autole," ütles ta. "Tuleb kindlasti kõvasti vaeva näha, aga vahelduseks on hea ka sooja kliimasse tulla."