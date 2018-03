2016. aasta suvel teatas Rootsi jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic, et tema koondisekarjäär on lõppenud. Nüüd, poolteist aastat hiljem, annab 36aastane pallur mõista, et kõik on taas võimalik! Ibrahimovic külastas eile Stockholmi ning vihjas kodumaa meediale, et suur tagasitulek pole sugugi välistatud. "Igatsen koondise eest mängimist. Minu jaoks pole ükski uks suletud," vahendab ESPN vutitähe öeldut. Tõsi, alustuseks tuleb Ibrahimovicil end korralikku vormi ajada. Kuigi ta naasis pikalt vigastuspausilt mullu novembris, siis on ta Manchester Unitedi särgis kaasa teinud vaid kahes selle hooaja mängus. Muret on teinud seesama põlv, mis ta kuudeks palliplatsilt eemale jättis.

"Kui oled 20 aastat mänginud ja näed teisi rahvuskoondist esindamas, siis see on raske. Aga mul on üldiselt keeruline, sest tahaksin mängida nii klubi kui ka rahvuskoondise eest, aga olen pidevalt vigastatud," lahkab Ibrahimovic oma hetkeseisu.

Ta lisab, et ei saa veel kindlalt koondise kohta midagi öelda, sest alustuseks on vaja platsile saada. Küll aga kavatseb ründaja kõvasti vaeva näha ja tööd teha, et vorm taastada. Kui nõnda läheb, siis on tõenäoline, et Ibrahimovic aitab suvisel MMil Venemaal Rootsi koondist.