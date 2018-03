„Beast from the East“ ehk luulelisemalt eestikeelde tõlgituna „idamaine koletis“ võttis Inglismaa oma valdusesse. Brexitiga võivad britid end küll mingil määral Euroopa küljest lahti tõmmata, aga geograafiliselt ollakse ikkagi sama kandi rahvas. Kes on aga see salapärane koletis? Loomulikult lumi! Neljapäev Birminghamis. SASi lennuki kapten annab teada, et peagi maandume Suurbritannia suuruselt teises linnas. Mõni minut hiljem teatab sama härra: „Enne ei lubata maanduda, kui lennurada lumest puhtaks lükatakse. Ärge muretsege, olin selleks valmis – kütust jätkub veel kolmeks tunniks!“ Lumised Birminghami tänavad. (Kaarel Täll) Poole tunniga saime siiski hakkama. Võtame suuna maa poole ning üsna kiiresti on selge, et „Beast from the East“ ongi päriselt olemas. Raudlinnus raputab kõvasti ja lund pole rajalt keegi lükanud. Vähemalt selline mulje jääb küll.

Järgmised pool tunnikest istume lennukis, sest Birminghami lennuväljal ei leita parkimiskohta, kus meid vabaks lasta. See selleks, asjadest ette rutates peab tõdema, et lennujaamas sujuvad asjad vägagi libedalt. Lumised Birminghami tänavad. (Kaarel Täll)

Esialgne rongiühendus toimib nagu kellavärk, kuid kesklinna saabudes läheb kogu süsteem rikki. Linn, kus puuduvad lumesahad ja talverehvid, on mattunud valge vaiba alla! Omamoodi huvitav vaatepilt, mida uudistaks kauem, aga väsimus sunnib otsima võimalust, kuidas ööbimispaika pääseda. Rongijaamas vaatavad vastu tablood, kus igast lahtrist leiab kas „edasi lükatud“ või „tühistatud“. Veidi lähema uurimise käigus selgub, et vajalikku suunda ei lähe ilmselt ükski rong. Lumised Birminghami tänavad. (Kaarel Täll) Bussipeatustes valitseb isegi suurem segadus. Elektrooniliselt aegu näitavad tablood annavad edasi lühisesse jooksnud infot ning iga viimane vastu sõitev buss kannab kirja „pole töökorras“. Google Maps näitab, et jalgsi pääseks ööbimiskohta 1,5 tunnise jalutuskäiguga, aga tuisk lõikab ajust nii valusalt läbi, et lõpuks ei jää muud üle, kui võtta Uber. Hind korrutatakse 2,5ga, sest nõudlus on suur. Mööda kaoses linna kulgedes saab kiiresti selgeks, et sõidujagajate käsi on vähemalt korraks kullas. Tegemist ongi ainsa toimiva ühistranspordiga terves miljonilinnas! Lumised Birminghami tänavad. (Kaarel Täll) India päritolu mees sõidab paksus lumes ootamatult visalt. Näeme pidevalt mehi ja naisi, kes on oma sõiduvahendiga lumes lootusetult kinni, igasse suunda sõidavad kiirabi ja päästeametite vilkurites masinad.