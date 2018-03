Autoralli MM-ralli kolmanda etapini Mehhikos on jäänud kuus päeva. Eelmisel hooajal naasis Toyota meeskond sealt kõigest kuuenda koha ja täieliku ebaõnnestumisega.

Keerulistes oludes sõitis end kuuendaks Jari-Matti Latvala, kes kaotas võitjale Kris Meeke´ile veidi alla 5 minuti. Tiimikaaslane Juho Hänninen kohe tema järel. Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen kinnitab, et nüüd on vigadest õpitud.

"Oleme palju vaeva näinud, et eelmise aasta ebaõnnestumist vältida. Toona kujunes uue autoga kohanemine üsna raskeks," selgitas ta. "Oleme arendanud jahutussüsteemi ja mootorit. Katsetasime masinat Jaapani kõrgemates paikades."

Eelmisel aastal teenis Ott Tänak Mehhikos Fordi roolis neljanda koha. Tänavu sõidab ta Toyotas ning loodab kõrgeimas mängus kaasa lüüa. "Mul on Mehhikos korralikult kogemusi, nii et tunnen end mugavalt ja usun, et suudame kõrgete kohtade eest võidelda."

Mehhiko ralli algab tuleva nädala neljapäeval.