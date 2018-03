Rootslanna Elvira Öberg võitis Otepääl jätkuvatel noorte ja juunioride laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel järjekordse kulla.



Nii individuaaldistantsil kui ka teatesõidus noorte maailmameistriks kroonitud Öberg sai kõige kirkama medali kaela ka 6 kilomeetri sprindidistantsi järel. Lamadestiirus kiirelt tegutsenud rootslanna pidi püstitiiru järel minema ühele trahviringile, kuid sellele vaatamata talle täna vastast ei leidunud.



"Otepää rajad sobivad mulle väga ning keskendusin terve distantsi vältel heale tehnikale. Naudin siin võistlemist ning arvan, et see mulle täna edu tõigi," lausus 19aastane rootslanna pärast võistlust.

Öberg lisas, et on palju inspiratsiooni saanud ka oma õelt, Hanna Öbergilt. "Ta on mulle väga suureks eeskujuks ja see, mida Hanna olümpiamängudel saavutas on lihtsalt imeline. Mõtlesin, et kui tema on suurepäraseks soorituseks võimeline, siis suudan seda ka mina."



Öbergi järel sõitis täna hõbedale soomlanna Heidi Nikkinen (+13,1; 1+0) ning pronksile tuli samuti Rootsi koondise esindaja, Amanda Lundström (+16,7; 0+0).



Neidude 6 km sprindis oli eestlannasid rajal neli. Parimat tulemust näitas kolmel trahviringil käinud Ksenia Pribõlovskaja, kes lõpetas 63. positsioonil (+3.03,5; 0+3). Lisbeth Liiv lõpetas 77. (+4.17,8; 4+1), Gerda Narusk 83. (+5.31,8; 1+1) ning Kerstin Ojavee 88. (+6.28,8; 4+3).



Kell 14 antakse Otepääl start noormeeste 7,5km sprindidistantsile.