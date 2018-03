Korvpallis valitsevas sõjas on üks suuremaid kaotajaid horvaadid, kes on klubihooaja keskel peetavatest koondise mängudest oluliselt mõjutatud. Väga paljude tippude puudumisel on neljast MM-valikmängust võidetud vaid üks.

"Alaliidu presidendina olen väga uhke, et NBAs mängib kuus meie riigi korvpallurit, aga "tänu" FIBA-le pole meil nendest mingit kasu. MM-valikmängud peetakse kummalisel ajal ning nad ei saa appi tulla," on Horvaatia korvpalliliidu president Stojko Vrankovic vihane. "Sellisel kujul valikmängud on täielik mõttetus."

NBAs mängivad horvaadid: Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers), Dario Šaric (Philadelphia 76ers), Dragan Bender (Phoenix Suns), Ivica Zubac (Los Angeles Lakers) ja Mario Hezonja (Orlando Magic). Lisaks mängib nii pallur Euroliigas, kus samuti koondiseaknaks pausi ei tehta.

Nelja mänguvooru järel hoiab Horvaatia MM-valiksarja D-grupis viimast ehk neljandat kohta. Kahes järelejäänud kohtumises mängitakse võõrsil Itaalia ja Rumeeniaga. Kuivõrd mängud peetakse suvel, võib arvata, et horvaadid saavad kokku oma parima koosseisu.

Iga alagrupi kolm paremat jätkavad võitlust 2019. aasta MMi nimel. Viimaste kohtade omanikud võitlevad selle eest, et mitte langeda B-divisjoni.