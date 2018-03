Ei juhtu just tihti, et Barcelona Hispaania jalgpalli kõrgliigas punkte kaotaks. Sellega sai aga hakkama Las Palmas, kes võitles koduväljakul välja 1:1 viigi.

Kaotuseta jätkava Barcelona jaoks oli see 20 võidu kõrval kuuendaks viigiks. 26 vooru järel edestatakse Atletico Madridi viie punktiga. Hooaega kehvasti alustanud Madridi Real on 51 silmaga kerkinud kolmandaks, Barcelonast lahutab siiski 15 punkti. Las Palmas on 18. ja võitleb liigasse püsimajäämise eest.