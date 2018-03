Nii nagu Eestiski on talv ja lumi vallutamas suurt osa Euroopast. Nõnda on jõudnud pakane ka Suurbritanniasse ning kimbutamas tippjalgpalli.

Liverpool võõrustab homme Inglismaa kõrgliiga kohtumises Newcastle´it, kuid külm ilm segas peatreener Jürgen Kloppi plaane. "Väljas oli liiga külm, et saaksime teha kõike, mida soovisime. Taktikalise trenni peame tavaliselt õues, kuid sel korral tuli tuppa tulla," selgitas Klopp tänasel pressikonverentsil.

Liverpoolis hiilib neil päevil temperatuur nulli ümber, sekka viskab väikest miinust. Siiski pole lumi Briti saartel just üleliia tihe külaline ning külmakraadidega koos on see tekitanud väikese kaose.

Mängud on siiski plaanipäraselt toimumas ning Liverpooli ja Newcastle´i vaheline kohtumine algab homme kell 19.30.