Eestlannast korvpallur Kadri-Ann Lass sai ookeani taga üliõpilasliigas NCAA suure tunnustuse osaliseks, sest ta valiti Atlantic 10 konverentsi sümboolsesse kaitseviisikusse.

Statistika poolelt on 21aastane ja 189 cm pikkune ääremängija eelkõige silma paistnud viskeblokeeringutega (sel hooajal keskmiselt 3,2), aga tema sõnul on blokid vaid üks väike osa kaitsemängust.

“Eks see kuskil alateadvuses on, aga mulle ei meeldi panna endale lisapingeid mõeldes, et täna üritan kolm kulpi panna jne. Olen viimasel paaril aastal pannud palju rõhku kaitsemängule ja hetkel julgen öelda, et oma konverentsis suudan peaaegu kõik pikad mängust välja lülitada. Aga arenguruumi on muidugi küllaga,” rääkis Lass portaalile Korvpall24.ee.