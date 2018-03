Pyeongchangi olümpiamängudelt eemale jäänud Norra suusastaari Petter Northugi kaks viimast hooaega on olnud nii kehvad, et tulemuste järgi peaks koondiseuks tema jaoks järgmisel hooajal suletud olema.

"Kriteeriumite järgi ei tohiks ta koondisesse kuuluda. Aga me pole sellele veel väga palju mõelnud. Peame temaga maha istuma ning kuulama, mida ta tahab ning kui palju on ta tulevikus valmis panustama," ütles Löfshus väljaandele VG.

Eeldatavalt märtsis või aprillis peetaval koosistumisel peaks Northug Löfshusi sõnul esitama järgmise hooaja detailse plaani.

"Isiklikult loodan, et ta ikkagi jätkab. Ma usun, et tal on veel palju asju lõpetamata. Loodan, et leiab ta motivatsiooni," sõnas Löfshus.

32aastane Northug on sel hooajal teinud kaasa vaid Lillehammeri MK-etapil ja siis sai ta klassikasprindis 32. koha. 13 korral maailmameistriks tulnud Northugi nigelast tasemest andis kõige paremini märku jaanuari alguses Piteaas peetud Skandinaavia karikasarja etapp, kus ta piirdus 30 km klassikatehnika ühisstardis 48. kohaga.