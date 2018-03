Eesti korvpalli meistriliigas kindlustas teist kohta Tartu Ülikool, alistades võõrsil 76:96 Valga-Valka Maks&Mooritsa. Tartu läks eest juba 21:11 võidetud avaveerandiga ning viimasel perioodil võitjas enam kahtlust polnud.

Tartu resultatiivseim oli 20 punktiga Vytenis Cizauskas, 18 punkti lisas Carl Engström. Valgale tõi Egert Haller 15 silma.

Turniiritabelis on Tartul nüüd koos 14 võitu ja 6 kaotust, eespool on vaid tiitlikaitsja Kalev/Cramo (19-1). Valga on 10 võidu ja 10 kaotusega neljas.