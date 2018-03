„Kohupiim! Üks mõnusamaid Eesti asju, mida mitte kuskilt mujalt ei saa,“ lähevad mitmevõistleja Maicel Uibo silmad põlema. Hetk varem palusin tal meenutada midagi seoses Eestimaaga.

Uibo pühkis kodumaa pinna jalge alt 2012. aastal, kui alustas õpinguid ja treenimist Ameerika Ühendriikides Georgia ülikoolis. Seal ristusid teed Bahama sprinteri Shaunae Milleriga, kes juba enam kui aasta kannab perenime Miller-Uibo. Maicel ise elab nii Bahamal, Georgias kui Floridas, esimene neist on paik, mida ta koduks nimetab, viimases asub Shaunae treeningkeskus. Ülikoolis käib ta tänavu ilmselt viimast aastat, sest kavas on rahanduse eriala diplom koju viia.

Pärast kõiki neid aastaid tunnistab 25aastane sportlane, et kohupiim on küll imeline toode, kuid tegelikult mõtleb ta Eestis toimuva peale harva. „Pigem olen harjunud omi asju ajama. Väga tihti ei lähe mõte Eestile. Mäletan, et alguses USAsse kolides proovisin end koduste uudistega kurssi viia, aga see vajus ajapikku ära,“ meenutab põlvalane.

Kohupiima teemat kokku tõmmates tunnistab Uibo, et ta on proovinud selle võlusid ka Bahama rahvale kirjeldada, kuid tulutult. „Selles ilmselt kohupiima võlu peitubki. Ma võin teistele kohupiimast rääkida, aga tegelikult pole neil aimugi, millest jutt käib.“