Kuigi tänavuse talve tippsündmus, Pyeongchangi taliolümpia on läbi, siis MK-sarjad jätkuvad. Murdmaasuusatajad võtavad sel nädalavahetusel mõõtu Soomes Lahtis. Täna on kavas sprindivõistlused. Samuti jätkub kergejõustiku sise-MM, kus kõrges mängus on Maicel Uibo, kelle tegemistel saab silma peal hoida siit. Päeva mahub veel palju põnevat, nii et püsige meiega!