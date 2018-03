🚨 TEAM NEWS 🚨 How we line-up against Newcastle this evening... 👇 pic.twitter.com/6RkzFUogmf

Enne mängu: Kuigi teisipäeval peab Liverpool Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängu, siis Klopp on öelnud, et põhimeestele ta koduliigas puhkust anda ei plaani. Seega võib arvata, et Virgil Van Dijki kõrval on keskkaitses Joel Matip või Dejan Lovren, nagu viimastes mängudes tavaks saanud.

Nõnda ennustab ka tänase kohtumise eel Liverpooli tegemisi kajastav This is Anfield. Klavani jaoks oleks samm edasi juba meeskonna pingile mahtumine, kuhu ta viimases kuues mängus pääsenud pole. Paar nädalat tagasi ütles ta, et klubi heaolu nimel lepib ta igati varumehe rolliga.