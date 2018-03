Juba pikki aastaid Pranstusmaal Paris Volley ridadesse kuuluvat Ardo Kreegi ja meeskonda tabas valus tagasilöök. Nad eemaldati play-off´ist ning järgmiseks hooajaks saadetakse tiim esiliigasse.

Nimelt süüdistatakse Pariisi tippklubi maksupettuses. Meeskonna esitletud palgafond erines reaalusest liigi poole võrra. Deklaleeritud oli 250 000 euro jagu tasusid, kuid uurimine näitas, et reaalsuses maksti palkasid ligi 400 000 eurot. Seega tasuti mängijatele piltlikult öeldes ümbrikus, et kõrgeid makse vältida.

Otsus ei ole veel siiski lõplik ning meeskonnal on võimalus see edasi kaevata. Klubi president on kinnitanud, et seda ka tehakse. Mõned voorud enne põhiturniiri lõppu hoiab Paris Volley kolmandat kohta.