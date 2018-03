Otepääl toimuval laskesuusatamise noorte ja juunioride MMil võitis meesjuunioride 10 kilomeetri sprindivõistluse venelane Vassili Tomšin.

21aastane venelane läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega ning lõpetas raskel rajal peetud võistluse ajaga 25.01,8. Tomšin edestas hõbeda saanud ja korra lamadestiirus eksinud prantslast Martin Perrillat Bottoneti 20,5 sekundiga. Pronksmedali võitis norrakas Sverre Dahlen Aspenes (+29,4; 0+2).



"Täna oli märksa lihtsam lasta kui individuaalvõistlusel, sest tuult polnud," rääkis teisipäeval tiimivõistlusel samuti kuldmedali võitnud Tomšin. "Täna oli minu päev, mul oli õnne. Nüüd pean aga puhkama, sest homme stardivad jälitussõidus minu järel väga tugevad sportlased," lisas noormees.

Venemaa on nüüd Otepäält võitnud kuus kuldmedalit, teine on selles arvestuses Rootsi kolme kullaga. Jäänud on vaid kaks distantsi ja seega on Venemaa medalitabeli võidu juba kindlustanud.



Neljast eestlasest pääses ainsana homsele võistlusele Jürgen Koll, saades 53. koha (+3.19,2; 1+0). Marten Aolaid lõpetas 72. (+5.18,3; 2+2) ja Jüri Uha 77. positsioonil (+5.56,0; 3+1). Vaid 16aaastane Joosep Perv sai 79. koha (+6.24,2; 2+2).



Noorte ja juunioride laskesuusatamise MM kulmineerub homme. Viimase võistlusena peetakse meesjuunioride jälitussõit. Start antakse kell 15.20.