Pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.27 asub Birminghamis toimuval kergejõustiku sise-MMil võistlustulle kaugushüppaja Ksenija Balta. Kuigi 31aastane sportlane pidi võistluslinna jõudma reedel, siis Inglismaad räsiva lumetormi tõttu venis reis 22 pikemaks. Nüüd on sportlane koos treeneriga siiski kohal ja võistluseks valmis.

"Läks nii, et ööbisime Kopenhaagenis, täna lendasime sealt Londonisse, kust meid autoga Birminghami toodi," selgitas Balta toimunut. "Kirumine kahjuks ei aita, suhtusime Andreiga (treener Andre Nazarov - toim) juhtunusse rahulikult, sest see pole esimene kord. Tagatipuks on pagas ka kadunud, aga õnneks on naelikud olemas. Võistlust see kuidagi ei sega."

Tänaseks oli Baltal planeeritud üks tugevam soojendustreening. Võimalik, et õhtul õnnestub see ka ära teha. Samas kinnitas sportlane, et Eestis peetud viimane harjutuskord möödus edukalt.

Millise plaaniga Balta Birminghami saabus? "Eesmärk on saada maksimaalselt kõrge koht ja enda võimeid realiseerida, vaatamata sellele, et olen siin veidi ringi trampinud."