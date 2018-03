Inglismaa jalgpalli meistriliigas alistas Tottenham Wembley staadionil 2:0 Huddersfieldi ja tõusis vähemalt paariks tunniks kolmandale kohale.

Kolmanda järjestikuse võidu saanud Tottenhami mõlemad väravad lõi Lõuna-Korea staar Heung-min Son. Esimest korda jõudis ta sihile 27. minutil, korealane oli täpne ka 54. minutil.

Tottenham on nüüd 29 mänguga kogunud 58 punkti. Juhib Manchester City 75 punktiga, teine on Manchester United 59 silmaga ja Liverpoolil on neljandana 57 punkti. Kõigil kolmel on aga üks mäng varuks. Liverpool võtab täna kell 19.30 vastu Newcastle'i.

Teised tänased tulemused: