Vastavalt Rumeenias ning Kreekas mängivad Eesti korvpallurid Martin Paasoja ja Rait-Riivo Laane maitsesid täna võidurõõmu.

Paasoja ja Craiova olid Rumeenia kõrgliigas võõrsil koguni 117:54 üle autsaideri rolli täitvast Bukaresti Dinamost. Eestlase arvele jäi 22 minutiga 12 punkti. Craiova on 9 võidu ja 8 kaotusega seitsmendal kohal, Dinamo on kaotanud kõik 17 mängu ja on viimane.

Laane ja Piraeuse Ethnikos võitsid Kreeka esiliigas samuti võõrsil 72:70 Lefkadast. Laane viskas Ethnikose kasuks 12 punkti.

Ethnikos on 10 võidu ja 10 kaotusega kaheksas, Lefkadas 11 võidu ja 9 kaotusega seitsmes.