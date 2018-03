Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alistas Eesti koondise kapeni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kodus 2:0 Newcastle Unitedi ja sai kolmanda järjestikuse võidu. Nagu viimasel ajal kombeks, siis Klavan Liverpooli koosseisu ei kuulunud.

Liverpooli viis 40. minutil juhtima Mohamed Salah, 55. minutil suurendas väljakuperemeeste edu Sadio Mane.

Liverpool on 29 mänguga kogunud 60 punkti ja sellega tõusti vähemalt ajutiselt teisele kohale. Liider on 75 punktiga Manchester City (28 mängu), 59 silmaga on kolmas Manchester United (28 mängu) ja 58 punktiga on neljandal kohal Tottenham (29 mängu).