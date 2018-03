"Mul on hea meel, et panin üle pika aja kokku normaalse seeria. Lisaks on päris mõnus ühes tükis olla. See on põhiteema," tõdes 25aastane sportlane, keda saatsid viimastel aastatel mitmed vigastused. "Kolm aastat möödub viimasest normaalsest sisehooaja tulemusest."

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Uibo Erki Noole (6374) ja Mikk Pahapilli (6362) järel kolmandaks, möödudes Karl Robert Salurist (6051), Indrek Kaseorust (6055), Kristjan Rahnust (6062), Andrei Nazarovist (6098) ja Andres Rajast (6114). Uibo eelmine tippmark pärines 2014. aastast, kui ta teenis Albuquerque'is 6044 punkti.

Maicel Uibo ületas teivashüppes 5.30. (PHIL NOBLE)

"Eelmine rekord oli igivana. Ka selle hooaja avavõistlus oli krobeline, sest ma polnud alade tehnikaga veel väga tegelenud. Viimasel ajal oli trennis siiski hea seis ja ükski siinne õnnestumine üllatusena ei tulnud."

Teivashüppe järel lahutas neljandal real paiknenud Uibot ja kolmandal kohal olnud Kai Kazmirekit vaid 13 punkti, mis 1000 m jooksus tähendas veidi enam kui üht sekundit. Uibo läks kohe kanadalase Damian Warneri seljataha, Kazmirek ei suutnud tempot vastu võtta ja lõpusirgel oli pronksmedali saatus kindel. Lõpuks kogus Kazmirek 6238 punkti. Kulla võitis prantslane Kevin Mayer (6348), hõbedale kerkis Warner (6343).

"Esimesel paaril ringil arvasin, et Kazmirek on otse mu selja taga, aga hiljem sain aru, et see oli hoopis Kevin. Kohe pärast finišit pöörasin ümber ja vaatasin, kui kaugel Kazmirek on. Nägin, et tal on veel 20 meetrit tulla ja sellest piisas."

Nüüd saab Uibo paar tundi uinuda ja seejärel ootab ees retk Georgiasse, kus seisavad ees ülikooli eksamid.

25aastase Maicel Uibo Birminghami MMi rekordseeria:

60 m 7,20

kaugushüpe: 7.41 (isiklik siserekord)

kuulitõuge: 14.30

kõrgushüpe: 2.17 (isiklik siserekord)

60 m tõkkejooks: 8,19 (isiklik rekord)

teivashüpe: 5.30 (isiklik siserekord)