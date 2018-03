Märtsikuu esimene pühapäev pakub spordisõpradele ühe maitsva rosolje. Suur rõhk on talispordil, kui Lahti MK-etapil on stardis palju Eesti sportlasi. Lisaks mahub päeva korvpalli, sest Kalev/Cramo vajab Ühisliigas hädasti võitu Permist. Samuti jätkub kergejõustiku sise-MM Birminghamis, kus täna on ootused seotud Ksenija Baltaga. See pole aga sugugi kõik, nii et kõigega kursis olemiseks püsige meiega!