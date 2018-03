Konstantin Vassiljevi koduklubi Gliwice Piast oli koduväljakul mängu võitmas, kui tribüünidel mürgel käima läks. 82. minutil jäetigi matš võõrustajate 1:0 eduseisus pooleli.

Abi polnud ka sellest, et pallurid palusid oma fännidel maha rahuneda. Nõnda määrataksegi Piastile ilmselt tehniline kaotus. Tõik on sedavõrd nukram, et meeskond võitnud viimasest seitsmest mängust vaid ühe ning liigatabelis hoitakse 16 meeskonna konkurentsis 13. kohta. Vassiljev vaatas eilset kohtumist pingilt.

Vaata, mis märul Gliwice staadionil eile lahti läks ja kuidas politsei seda rahustada püüdis: