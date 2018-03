Korvpalliliigas NBA on hiilgavas hoos Houston Rockets, kes alistas 123:120 Boston Celticsi ning teenis 15. järjestikuse võidu.

Selle võiduga tõusis Houston ka läänekonverentsi liidriks, 62 mängust on võidetu 49. Teisele kohale lükati Golden State Warriors, kelle saldo on 49-14.

Märkimisväärne on ka Los Angeles Lakersi tänane 116:112 võit San Antonio Spursi üle. Lakersile oli see viiendaks järjestikuseks triumfiks. Kusjuures oma karjääri rekordiliselt 6 kolmest tabas Lonzo Ball, kelle viske kallal on kõvasti noritud.