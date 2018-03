Korvpalli VTB Ühisliigas jäi Kalev/Cramo Tallinnast 2200 kilomeetri kaugusel Permis alla kohalikule Parmale 84:104.



Cramo mehed jäid tagaajaja rolli kohe alguses. Pärast kolme möödaviset vaatas pooleteise-minutilise mängu järel tabloolt vastu 0:9 kaotusseis ning kuigi aja edenedes sopsasid lõpuks ka kalevlaste visked, mindi esimesele pausile peoperemeeste 30:9 eduseisus.



Teisel veerandil suurenes Permi eduseis kahe punkti võrra (55:32). Kolmandal veerandajal näitas oma nappi paremust Cramo, tuues vahe 22 punkti peale (76:54).



Viimasel veerandajal, kui midagi enam mängus polnud, suutis Cramo küll vahe vahepeal taas 11 peale mängida, kuid lõpus võtsid võõrustajad jõuga taas oma, võites lõpuks 104:84.



Kalevlastest tegi enim skoori Isaiah Briscoe, tuues 25 punkti. Kahekohalise arvu punktideni jõudsid veel Erik Keedus (11) ning Branko Mirkovic (11). STATISTIKA



Venemaale ei sõitnud viirushaigusega kimpus olev Kalevi peatreener Donaldas Kairys, tema asemel juhendas meeskonda abitreener Giedrius Žibenas.



„Parma tabas kiirelt neli kaugviset ja me polnud selleks valmis. Videot vaadates ei oodanud, et nad esimestel minutitel kolmestele panustavad. Oleksime pidanud palju paremini mängima ja olen kindel, et teeme seda juba järgmises mängus,“ rääkis Žibenas kohtumise järel Ühisliiga kodulehele.



Ühisliigas hoiab Kalev/Cramo nelja võidu ja 12 kaotusega eelviimast, 12. kohta. Viimane play-off'i viiv positsioon on küll vaid ühe võidu kaugusel, kuid kõikidel eespool olevatel meeskondadel on kalevlastest vähem mänge peetud.